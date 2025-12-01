Housing sociale, 19 nuovi alloggi a prezzi calmierati a Pasian di Prato

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si trova in pieno centro in via Roma a Pasian di Prato il complesso immobiliare “Residenza Giuliana” dove sono stati inaugurati oggi 19 nuovi alloggi realizzati dal Fondo Housing Sociale Fvg.

Gli appartamenti saranno destinati prevalentemente a famiglie in possesso dei requisiti per l’accesso all’edilizia a condizioni calmierate: Sono previste le formule della locazione a canone convenzionato e la vendita attraverso lo strumento dell’affitto-riscatto. I primi ingressi sono previsti da gennaio 2026.

Con quelle di Pasian di Prato salgono a 574 le residenze completate nell’ambito di un progetto che prevede complessivamente 19 iniziative in Friuli Venezia Giulia per un totale di 650 alloggi. protagonisti del progetto sono la Cassa Depositi e Prestiti,il Gruppo Banca Finint, il la Regione e il Consorzio Costruttori del Friuli Venezia Giulia.