Hyper e Boti, col loro fiuto hanno trovato un etto di droga a Lignano

I primi 60 grammi di hashish li hanno scovati sotto una duna, altri 20 grammi sotto una pianta in autostazione. Inoltre, hanno individuato nove persone in possesso di sostanze stupefacenti, tre delle quali denunciate per spaccio. Protagonisti sono Hyper e Boti, i due pastore tedesco di 4 anni del Nucleo Cinofili della polizia locale di Trento, che per il secondo anno di seguito hanno vigilato con il loro fiuto sulle notti ferragostane di Lignano, riuscendo a individuare più di un etto di stupefacenti.

Per quattro giorni, i due cani hanno setacciato le strade della località balneare assieme agli agenti della polizia locale di Trento, coordinati dal comandante della Municipale di Lignano Alessandro Bortolussi. La loro attività si è concentrata nell’area della Terrazza a Mare e nelle zone pedonali, ma anche in spiaggia, nei parchi e sui pullman in ingresso a Lignano.

“Si tratta di un’iniziativa finalizzata a contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti per garantire sicurezza e tranquillità ai nostri ospiti – commenta l’assessore alla Polizia Locale di Lignano Sabbiadoro, Liliana Portello -. Un ringraziamento particolare al Sindaco di Trento, Franco Ianeselli, e al comandante della Polizia Locale, Alberto Adami, che con la loro disponibilità hanno reso possibile ancora una volta questo servizio». GUARDA IL VIDEO