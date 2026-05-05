I 50 anni del sisma, fra memoria e futuro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ci saranno il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, domani a Gemona a commemorare le 989 vittime del terremoto del 1976 e a suggellare, ancora una volta, quello che Papa Leone in persona ha definito “una ricostruzione esemplare”, “una lezione” che il Friuli ha proposto al mondo.

Non a caso la prima sosta di Mattarella a Gemona sarà al cimitero, dove sono sepolte molte delle vittime di quella tragedia; proseguirà poi al Cinema Teatro Sociale dove parteciperà alla Seduta Straordinaria del Consiglio Regionale. Ci saranno la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, quello dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, i parlamentari e decine di protagonisti di quella ricostruzione, materiale e morale, che ha preso il nome di “modello Friuli”.

La ricorderanno il Presidente del Consiglio Regionale, Mauro Bordin, quello della Giunta, Massimiliano Fedriga, e l’attuale sindaco di quella che è sempre stata definita “la capitale del sisma”, Gemona, Roberto Revelant.

A onorare le vittime e il valore della ricostruzione friulana, ci sarà – tempo permettendo – il sorvolo delle Frecce Tricolori nel cielo di Gemona.

Mattarella, infine, visiterà la mostra allestita dal Messaggero Veneto e, quindi, ripartirà da Rivolto per Roma.