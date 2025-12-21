I babbi natale motociclisti regalano felicità alla Pediatria

Un assegno che supera i 2mila euro è stato consegnato ieri, da parte del gruppo “Moto a manete”, di cui fanno parte motociclisti in servizio, in quiescenza della polizia di stato e simpatizzanti della polizia di stato, al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale di Udine intitolato alla memoria dei tre agenti morti, il 23 dicembre del 1998, nella strage di Natale.

Una donazione frutto delle iscrizioni e delle offerte fatte ai babbi natale motociclisti che, in piazza della Libertà a Udine, hanno offerto dolciumi e bevande calde. Analoga raccolta fondi è stata fatta, a San Daniele, dalla Proloco, e dall’Associazione degli appartenenti all’Arma che, sempre a favore della pediatria, ha donato macchinari e mobilia.

“Un impegno il nostro – ha riferito Lucio Dominissini, presidente di “Moto a manete” – che si rinnova di anno in anno. Questa volta abbiamo individuato il pronto soccorso pediatrico perché, come la polizia è sempre a servizio dei cittadini, anche i medici lo sono a favore dei pazienti. In particolare dei più piccoli.”