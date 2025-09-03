I bar si fanno più piccoli: “cancellato” il vincolo dei 50 metri quadrati

V’immaginate una piccola libreria con un angolo bar o una rumeria sempre di piccole dimensioni, con tanto di vetrina espositiva, e un posto dove poter degustare i distillati? Il tutto in locali inferiori ai 50 metri quadrati, nel centro o comunque dentro il ring.

A Pordenone tutto ciò sarà possibile grazie alla delibera che, approvata dalla giunta comunale, domani approderà in Commissione consiliare.

C’è voglia di novità a Pordenone e, soprattutto, di allargare l’offerta nel campo della somministrazione di bevande. Valorizzando anche quei locali che, altrimenti, sarebbero destinati a rimanere sfitti.

A spiegarne i contenuti è l’assessore al commercio, Emilio Badanai Scalzotto.