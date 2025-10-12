I Benussi trionfano alla Barcolana con i primi due posti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una Barcolana un po’ sottotono, del resto le edizioni in mezzo alle cifre tonde pagano un po’ di stanchezza. La numero 57 della regata più affollata del mondo ha visto l’iscrizione di 1.865 barche per un totale di oltre 15 mila persone in mare con un colpo d’occhio in netta ripresa dai tempi del Covid. A terra invece tra stand che nulla hanno a che fare con il mondo della vela e del mare i numeri sembravano un po’ minori rispetto agli anni d’oro .

In mare il campo di regata è stato più complicato del solito, gli unici capaci di leggerlo in modo corretto gli equipaggi del Fast and Furio Sailing Team, e del resto sarà di famiglia, il vincitore è Furio Benussi a bordo di Arca Sgr e la figlia, Marta Benussi con alla tattica lo zio Gabriele, si è piazzata seconda su Marta 07. Un giornata speciale per la famiglia Benussi con Furio che arriva a quota 8 barcolane di cui 6 da timoniere e alla terza consecutiva. Terzo Prosecco Doc con al timone Mitja Kosmina.