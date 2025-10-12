  • Aiello del Friuli
domenica 12 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
I Benussi trionfano alla Barcolana con i primi due posti
Cacciatore morto, monito di Federcaccia FVG alla massima prudenza
Italia-Israele, gli Azzurri alloggiano a Le Fucine Hotel di Buttrio
Pro Pal: in 50 protestano durante la Barcolana
In piazza Primo Maggio un sudario coi 18mila nomi dei bimbi...
Gemona in festa per i 100 anni dei suoi Alpini
Il corteo pro pal a Udine si farà, polemiche tra maggioranza...
Cividale-Castelmonte, vincono Degasperi e Muradore
Colpo di fucile uccide un cacciatore a Faedis
L’APU sfiora il miracolo sportivo. Vince Bologna all’overtime
Cronaca
Crescono i numeri i mare, festa a terra un po' sottotono

I Benussi trionfano alla Barcolana con i primi due posti

Si chiude oggi l'edizione numero 57 della kermesse velica
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una Barcolana un po' sottotono, del resto le edizioni in mezzo alle cifre tonde pagano un po' di stanchezza. La numero 57 della regata più affollata del mondo ha visto l'iscrizione di 1.865 barche per un totale di oltre 15 mila persone in mare con un colpo d'occhio in netta ripresa dai tempi del Covid. A terra invece tra stand che nulla hanno a che fare con il mondo della vela e del mare i numeri sembravano un po' minori rispetto agli anni d'oro .

In mare il campo di regata è stato più complicato del solito, gli unici capaci di  leggerlo in modo corretto gli equipaggi del Fast and Furio Sailing Team, e del resto sarà di famiglia, il vincitore è Furio Benussi a bordo di Arca Sgr e la figlia, Marta Benussi con alla tattica lo zio Gabriele, si è piazzata seconda su Marta 07. Un giornata speciale per la famiglia Benussi con Furio che arriva a quota 8 barcolane di cui 6 da timoniere e alla terza consecutiva. Terzo Prosecco Doc con al timone Mitja Kosmina.

Pro Pal: in 50 protestano durante la Barcolana

Velo integrale, prosegue la battaglia di Cisint: svilisce la donna

Il Truck di Promoturismo Fvg in piazza Unità, Bini: turismo è cresciuto

Trasporto marittimo, numeri record di Apt che guarda alla gara regionale

Consiglio regionale, scontro ancora una volta su Udine

Dai disegni dei piccoli pazienti un calendario per sostenere la ricerca

