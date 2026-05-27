I Campionati Nazionali Universitari 2027 si svolgeranno in Fvg

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’assegnazione è stata deliberata dalla Federazione Italiana dello Sport Universitario: i CUS di Trieste e Udine organizzeranno tra la tarda primavera e l’inizio dell’estate del prossimo anno i Campionati Nazionali Universitari 2027. Battuta la candidatura del Cus Torino. Il centro della manifestazione, supportata dalla Regione, sarà il Bella Italia Efa Village di Lignano Sabbiadoro. La scelta di premiare la proposta dei Cus regionali è stata motivata dalla “comprovata esperienza nell’ospitare eventi con migliaia di partecipanti, in questo caso studenti-atleti, staff tecnici ed accompagnatori”. Le diverse competizioni in programma si svolgeranno negli impianti di Lignano Sabbiadoro, Trieste, Udine e in altre località della regione, individuate in base alle esigenze di ciascuno sport. Sono attesi sui campi di gara circa 3000 tra atleti e dirigenti di 19 discipline sportive.