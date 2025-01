I gadget venduti fuori dallo stadio non erano contraffatti, assolto ambulante

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO- Assolto perché il fatto non costituisce reato. Denis Franz, commerciante ambulante di 50 anni residente a Gonars, ha accolto con lacrime di gioia la lettura del dispositivo con cui il giudice Paola Turri lo ha riconosciuto innocente delle accuse mosse a suo carico: ricettazione aggravata e commercio di prodotti contraffatti. Per lui il pm ha chiesto 1 anno di reclusione.

La famiglia dell’uomo da oltre 40 anni vende sciarpe, cuscini, cappellini e magliette fuori dallo stadio Friuli ai tifosi bianconeri e non solo. Il 18 settembre 2022, in occasione della partita Udinese-Inter vinta dai padroni di casa per 3 a 1, era stato sottoposto a controllo dalla Guardia di Finanza che, avvalendosi di un esperto di una società incaricata dalla Lega Serie A per la lotta alla contraffazione, gli contestò la messa in vendita di sciarpe, magliette, polsini e cuscini non in regola.

Per quella vicenda, il commerciante fu colpito da un decreto penale di condanna e multato per 9.200 euro. Ritenendosi innocente, ha impugnato il provvedimento e chiesto di essere giudicato con il rito ordinario. E il Tribunale lo ha riconosciuto tale.

“Quell’accusa – commenta il difensore – l’avvocato Tommaso Cogol – pesava come un macigno sul mio assistito. Prima di mettere in vendita il materiale, si era assicurato che non si trattasse di articoli contraffatti. Tra l’altro sui gadget non comparivano marchi registrati, ma frasi d’incitamento come ‘Alè Udin’ o ‘Forza Udine’. E’ stato – continua – un effetto collaterale della giusta lotta alla contraffazione che ha ben altri protagonisti e di cui è vittima il mio stesso assistito, danneggiato dalla concorrenza sleale di chi non è in regola come lui”, conclude il legale.