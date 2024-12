I Krampus invadono Lignano Pineta, spettacolo per grandi e piccini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le strade di Lignano Pineta si sono trasformate in un teatro fiabesco dalle tinte più disparate, dove costumi e leggenda hanno preso vita nella sfilata

dei Krampus, avvolgendo il pubblico in un’atmosfera suggestiva e senza tempo. L’evento, organizzato dalla pro loco enjoy Lignano con il patrocinio del comune e inserito nella rassegna natalizia Natale d’A…mare, ha portato in Friuli un’atmosfera coinvolgente grazie all’associazione Weinviertler Höllnbrut.

“Eventi come questo rappresentano un’importante attrazione per Lignano, che si dimostra ancora una volta capace di ospitare iniziative di grande fascino. La sfilata dei Krampus – ha commentato il presidente del Consiglio regionale del Fvg, Mauro Bordin che non ha voluto mancare all’evento – offre un’esperienzspeciale per i cittadini e i visitatori”

Accompagnato dalle suggestive maschere e dai costumi dei Krampus, il presidente ha potuto apprezzare il potenziale dell’evento di coinvolgere grandi e piccoli, con un perfetto equilibrio tra fascino e usanze: “Questa giornata dimostra ancora una volta quanto la nostra terra offra esperienze significative a chiunque la visiti”.