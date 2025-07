I ladri non vanno in ferie, ancora case svaligiate in Friuli

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Luglio e agosto, solitamente, coincidono con le ferie. Ma non per tutti. Perché mentre c’è chi va al mare e ai monti, c’è chi ne approfitta per rubare nelle abitazioni. Anche in quelle di chi, magari per qualche ora, si assenta.

Gli ultimi due colpi, in Friuli, sono avvenuti a Codroipo. Vittime padre e figlia, che risiedono in due appartamenti confinanti, e che, una volta rientrati, hanno trovato le abitazioni a soqquadro. I ladri, dopo aver scardinato due finestre, hanno rubato complessivamente 10mila euro in gioielli.

Denuncia è stata sporta ai carabinieri.

Non va meglio, sempre sul fronte dei furti, nella Destra Tagliamento. Sebbene rispetto al periodo invernale il trend sia in calo, i topi d’appartamento sono sempre in agguato. E tra furti commessi e tentati, carabinieri e polizia continuano a ricevere denunce, segnalazioni e ad effettuare sopralluoghi.