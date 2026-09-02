I medici di base nelle Case di comunità entro ottobre

I medici di famiglia inizieranno a operare nelle Case di comunità del Friuli Venezia Giulia entro ottobre. È quanto prevede l’accordo raggiunto a Trieste dall’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi e dai sindacati. Dopo aver calcolato il fabbisogno delle strutture, saranno coinvolti prima i medici con incarico orario, fino alle 38 ore settimanali previste dal contratto. Se necessario, toccherà poi ai professionisti con meno di 1.500 assistiti e infine a quelli che hanno già raggiunto questa soglia. Riccardi ha parlato di un “segnale importante”, mentre i sindacati hanno evidenziato il “clima collaborativo”.