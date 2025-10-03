I nonni la perdono di vista, lei scappa: bambina ritrovata a 600 metri da casa

I nonni, ai quali era stata affidata in assenza della madre, l’avevano persa di vista per un istante. Tanto è bastato ad una bambina di sei anni per allontanarsi da casa e percorrere, da sola, una strada extraurbana particolarmente trafficata dell’hinterland pordenonese.

La piccola, fortunatamente, è stata notata da una pattuglia dei carabinieri in transito. I militari, quando si sono avvicinati a lei, hanno capito che si era persa. L’hanno quindi caricata in auto e portata in caserma, nell’attesa di rintracciare i parenti.

Fortunatamente la bambina stringeva in mano un telefono cellulare, dalla cui rubrica i carabinieri sono riusciti a rintracciare la madre.

Il punto in cui è stata rintracciata dalla pattuglia dista 600 metri dall’abitazione dei nonni, che la stavano cercando.

La bimba è stata consegnata sana e salva al nonno, un’ora dopo il suo allontanamento.