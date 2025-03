I sensori segnalano la frana: chiusa e riaperta A23 in Carnia. Traffico in tilt

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’allarme dei sensori antismottamento lungo la A23 Udine-Tarvisio, stamattina alle 7.30, ha messo in allerta il personale di Autostrade per l’Italia. Veniva segnalato un movimento anomalo in un costone, causato da un masso staccatosi dalla parate nell’area dove già il 1 aprile scorso era avvenuta una frana. Il sistema di protezione, con le reti e i sensori appositamente posizionati in primavera ha funzionato, impedendo ai detriti di finire sulla strada. Il protocollo ha fatto scattare subito il blocco del traffico sulla A 23 tra Pontebba e Carnia, in direzione Udine.

Al lavoro i geologi e il personale delle autostrade, oltre alla Polizia stradale per la gestione del traffico, andato in tilt sulla viabilità ordinaria con mezzi pesanti incolonnati per chilometri. Nel pomeriggio la situazione è migliorata, e i veicoli sono stati fatti transitare su una corsia in direzione Udine per consentire il monitoraggio dell’area

Il Comune di Amaro con un’ordinanza urgente ha chiuso la strada comunale “di Campiolo” dal parcheggio in località Favarines all’intersezione con la linea ferroviaria Pontebbana.