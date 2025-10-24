  • Aiello del Friuli
venerdì 24 Ottobre 2025
Cronaca

I sindaci dei tre comuni: “Così risolveremo il rischio alluvionale”

Dei 5 milioni e 550mila euro erogati dalla Regione, 3 milioni andranno a Lignano, 2 a Latisana e 500mila euro ad Aquileia
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’intervento più cospicuo è in programma a Lignano Sabbiadoro, dove verranno realizzate nuove reti fognarie e opere di sollevamento delle acque meteoriche in punta Tagliamento, per un importo di 3 milioni di euro.

Nel Comune di Latisana sono previsti due interventi: ad Aprilia Marittima, per un valore di 350mila euro, la realizzazione di due sfioratoi per migliorare la capacità di deflusso delle acque meteoriche; nelle località di Bevazzana e Pertegada, il potenziamento del reticolo di scolo delle acque meteoriche, con un investimento di 1,7 milioni di euro.

Ad Aquileia è previsto un intervento di adeguamento della rete fognaria in via Tullia per 500mila euro.

