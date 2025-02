I titolari della discoteca di Tavagnacco, noi completamente estrai alla rissa

I titolari della Viva, la società che gestisce la discoteca Arya Club, tramite il loro legale, l’avv. Giovanni Stellato, affermano “la totale estraneità” alla rissa avvenuta poco prima dell’alba di domenica “a notevole distanza – affermano – dal locale” che, peraltro, aveva già chiuso.

I titolari del locale, inoltre, sostengono che “proprio il provvidenziale intervento della sicurezza privata” ha consentito di sedare la rissa e di far intervenire immediatamente le forze dell’ordine e i soccorsi.

“Siamo profondamente dispiaciuti per quanto accaduto – ha detto l’avv. Stellato – e del tutto estranei a quegli episodi di violenza che ci sentiamo di condannare con decisione. Sin dall’apertura continuiamo ad investire importanti risorse nella sicurezza e a rapportarci con le Forze dell’Ordine e non nascondo il nostro dispiacere nell’essere stati indebitamente associati a vario titolo a fatti di questa gravità da parte della stampa giornalistica, preme precisare che, per quanto verificato,i due soggetti trovati dalle Forze dell’Ordine in possesso di oggetti atti ad offendere non erano mai in precedenza entrati nel Club quella sera, giungendo in loco solo successivamente, a locale chiuso. Siamo certi che le indagini consentiranno di fare presto chiarezza su quanto accaduto e assicurare i responsabili alla Giustizia”.

Nei prossimi giorni, prosegue Stellato, i titolari dell’Arya Club e il responsabile della sicurezza, gestita dalla Security Corporate Snc, chiederanno di essere ricevuti in Questura così da poter accuratamente riferire in merito all’accaduto e rinnovare la totale collaborazione con l’Autorità.