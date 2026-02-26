I trent’anni delle aree protette del Friuli Venezia Giulia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I parchi regionali del Friuli Venezia Giulia celebrano quest’anno i trent’anni dalla loro istituzione, avvenuta nel 1996 con l’approvazione della legge regionale 42, organizzando una nutrita serie di iniziative ed eventi, presentati oggi nel palazzo della Regione a Udine, alla presenza dei funzionari della Direzione regionale e dei rappresentanti di molte aree protette.

Come ha sottolineato Pierpaolo Zanchetta, funzionario del Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione, esiste un vero e proprio sistema di aree protette che include oltre ai parchi anche riserve naturali, 40 biotopi e 18 parchi comunali, tale da creare una rete sempre più interconnessa. Anche grazie al Progetto “Identità di sistema”, le aree naturali saranno conoscibili e saranno in grado di comunicare il loro valore in maniera unitaria.

La nutrita serie di iniziative che si svolgeranno in tutte le aree protette, dalla montagna e fino alle riserve della laguna e della costa fino al prossimo autunno, fatta di incontri, escursioni, degustazioni, pubblicazione di libri e molto altro, sarà aperta come ha ricordato la presidente del parco delle Prealpi Giulie Anna Micelli, dalla serata organizzata a Lusevera, nella casa comunale Lemgo nella frazione di Pradielis, sabato 27 febbraio alle 20.30, quando sarà presentato il libro dedicato ai grandi carnivori, scritto da Jessica Peruzzo, fotografa naturalista e divulgatrice scientifica.