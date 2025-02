I Vangoleden: “Siamo stati superficiali e ci siamo innamorati del posto”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I due influencer di Modugno, dati ieri per dispersi a Claut, ma poi ritrovati dal Soccorso Alpino vicino al Rifugio Pussa, in val Settimana, a bere del the caldo davanti al fuoco, hanno pubblicato un video sui social per spiegare quanto accaduto ieri e ringraziare le forze dell’ordine, i volontari e i soccorritori. “Siamo stati superficiali e ci siamo innamorati del posto”, spiegano su Tik Tok Michele D’Alessio e Rossella Del Console.

Ad alimentare le preoccupazioni dei familiari, inoltre, sono state diverse concause: sia una reazione allergica alimentare subita da Michele nei giorni precedenti che un guasto meccanico alle ruote del mezzo camperizzato.

“Abbiamo trovato un posto bellissimo – aggiungono i due Vangolden -, ma avremmo dovuto affrontare un viaggio di tre ore per avvisare le famiglie che nella zona non c’era linea telefonica. Eravamo ignari di tutto – proseguono -. Siamo amareggiati, ma mai ci saremmo immaginati che i nostri cari avrebbero denunciato la nostra scomparsa”.

Nel frattempo le malelingue si sono scatenate sui social, additando i due giovani pugliesi ‘on the road’ di aver studiato a tavolino una strategia per incrementare fama, likee follower sulle varie piattaforme. Nessun retro pensiero, spiegano nel filmato respingendo totalmente chi li accusa di secondi fini. Infine una promessa: “Compreremo un telefono satellitare!”