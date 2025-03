I vicini non lo vedono da tre mesi: 70enne trovato morto in casa

Dramma della solitudine al civico 17 di via Urli, nella zona a Sud di Udine. Un uomo di 70 anni è stato trovato morto in casa. Il corpo, in evidente stato di decomposizione, è stato rinvenuto sul divano. Sono stati i vicini, non vedendo l’uomo da almeno tre mesi e sentendo provenire un odore nauseabondo dall’abitazione dove risiedeva, ad allertare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme a personale della polizia di stato e al medico legale. Il decesso è riconducibile a cause naturali.