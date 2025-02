I vincitori del premio Langer: “No al silenzio sulla tragedia in Palestina”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Guy è israeliano, non si fa riprendere in viso per ragioni di sicurezza, e si trovava ieri a Nova Gorica e Gorizia in qualità di rappresentante dell’organizzazione di volontariato “Ta’ayush”, “Vivere insieme”, insignita assieme a quella palestinese “Youth of Sumud”, “Gioventù della Perseveranza”, del premio Langer 2024, con cui è stato riconosciuto lo spirito di collaborazione e dialogo che anima le due associazioni, entrambe portatrici di valori di non violenza e convivenza pacifica. Guy è molto critico nei confronti delle azioni portate avanti dal suo Paese nei confronti della popolazione palestinese. Assieme a Guy c’era il palestinese della Cisgiordania Muhammad, rappresentante di “Youth of Sumud”, che ha lanciato un appello all’Occidente riguardo la tragedia vissuta in quest’ultimo anno e mezzo dal proprio popolo. Ad organizzare gli incontri svoltisi rispettivamente alla libreria Maks di Nova Gorica e al centro culturale Incontro di Gorizia è stato un insieme di associazioni del territorio, tra cui Forum, ArciGong e Legambiente.