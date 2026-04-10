IA e Digitale, la Regione accelera: pronti 50 milioni

“L’intelligenza artificiale va governata, non subita”. Con questo imperativo l’assessore regionale Alessia Rosolen ha annunciato oggi, a Trieste, lo stanziamento di 50 milioni di euro per il prossimo triennio, fondi destinati a sostenere la transizione digitale di imprese e lavoratori.

Intervenendo al roadshow di Assintel, l’assessore ha sottolineato come la digitalizzazione sia la chiave della competitività: le aziende tecnologiche vantano infatti una produttività superiore del 12% e un export che cresce del 67%.

Il report presentato oggi dimostra come le imprese di Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige sono tra le più mature d’Italia sul digitale, con il 15,4% che dichiara di avere una strategia definita con processi integrati, contro il 9,9% della media nazionale, con le tecnologie più diffuse costituite da sito web aziendale (82,9%), soluzioni per la collaborazione e la produttività (75,3%), connettività (75,4%) e cybersecurity (62,9%). Il 77,9% non utilizza ancora, però, nessuna piattaforma di intelligenza artificiale.