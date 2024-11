E’ nata dalla mente di un goriziano la prima IA al mondo sulle Scienze della Terra

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ stata realizzata da un geologo goriziano la prima intelligenza artificiale al mondo specializzata in Scienze della Terra. Andrea Baucon, docente dell’Università di Genova ma originario del capoluogo isontino, ha messo a punto infatti la prima IA capace di analizzare il paleoclima e datare le rocce. Il suo studio intitolato “Può un’intelligenza artificiale laurearsi in Scienze della Terra?”, pubblicato assieme allo studioso Carlos Neto de Carvalho, colma dunque un vuoto. “Mancavano ancora – spiega Baucon – soluzioni di intelligenza artificiale specificatamente adattate alle Scienze della Terra”. E così è nata GeologyOracle, il dispositivo ideato dall’equipe del professor Baucon che permette agli utenti di interagire come se stesse comunicando con un geologo umano sull’estinzione dei dinosauri o su altri temi relativi alla paleontologia. “Per capire se funzionava – racconta ancora Baucon – ho chiesto a diversi docenti universitari di proporre domande di geologia di livello-dottorato. Il risultato è che GeologyOracle ha risposto correttamente a poco meno dell’80% delle domande ottenendo numerosi punteggi massimi”.