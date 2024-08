Ianniello saluta il Friuli: “Esperienza arricchente, resta il rammarico dell’omicidio di Pantianicco”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ultimo giorno di servizio in Friuli per il colonnello Orazio Ianniello, comandante provinciale di Udine dei Carabinieri, che si appresta e ricoprire un nuovo incarico.

“L’apprezzamento, la gratitudine e la stima dei cittadini per l’Arma – dice – è per me la soddisfazione più grande”. “Il rammarico principale – aggiunge – è non aver chiuso le indagini sull’omicidio di Pantianicco”.

A raccogliere il testimone al comando sarà il colonnello Giorgio Broccone, che entrerà in servizio il 19 agosto.