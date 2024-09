Ics: per il comune di Trieste i migranti in transito non esistono

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. «Con l’arrivo del freddo e dell’inverno questa è la situazione che ci attende perché per il Comune queste persone non esistono». Gianfranco Schiavone, presidente di Ics, commenta così quanto accaduto ieri a sera a Trieste dove una settantina di migranti ha trovato rifugio sotto le pensiline della stazione dei treni sul lato di viale Miramare. «Con il caldo e le scarsissime piogge – spiega Schiavone – le persone che arrivavano e si fermavano a Trieste riuscivano a stare in piazza Libertà, una situazione inaccettabile che abbiamo denunciato più volte. Ora il punto è capire come intervenire – prosegue il presidente di Ics – e di questo ne abbiamo discusso tra associazioni ma al momento non abbiamo risposte». All’inizio dell’estate era stato sgomberato e chiuso il silos, rifugio per senza tetto e migranti, oggi con l’apertura del campo Scout vicino a Prosecco, al momento con capienza di 80 posti e non ancora i 150 previsti, e i trasferimenti verso altre regioni la situazione è migliorata con circa 10/20 migranti in attesa per alcuni giorni e costretti a dormire all’addiaccio. Resta però il nodo dei transiti, in prevalenza famiglie e minori che arrivano in città e si ferma una notte, se non ci sono intoppi, o qualche giorno in caso di problematiche. «Per loro – spiega Schiavone – non c’è risposta perché la Prefettura non li colloca e il comune ha deciso che non esistono. Fino a quando c’era il caldo qualcuno poteva fingere che non ci fossero, ma ora…».