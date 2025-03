Idraulico e topo d’appartamento: condannato 38enne di Cividale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ha svaligiato due case, una a Udine e una a Martignacco, che ben conosceva. Lì, infatti, aveva lavorato come idraulico. Per questo il giudice Paola Turri del Tribunale di Udine ha condannato in primo grado Lorenzo Serra, cividalese di 38 anni, a 2 anni e 6 mesi di reclusione con il rito abbreviato per furto in abitazione aggravato dall’abuso di relazione d’opera. L’uomo, invece, è stato assolto dall’accusa di ricettazione di due orologi.

Il primo colpo fu messo a segno nel luglio del 2022 a Martignacco. Secondo il capo d’imputazione, l’uomo entrò in casa per installare due condizionatori e ne approfittò per impossessarsi di diversi monili in oro. La padrona di casa non si accorse subito del furto, tanto che lo denunciò sei mesi dopo. Il secondo colpo risale alla fine di novembre 2022, quando il 38enne entrò nell’abitazione in ristrutturazione di una udinese. Prima aprì il cancelletto pedonale con le chiavi di cui era in possesso per il fatto che vi stava lavorando. Poi forzò la porta e aprì la cassaforte, sottraendo monili in oro e altri oggetti preziosi. Prese anche una busta contenente 4.500 euro e un orologio Cartier che si trovavano vicino alla cassaforte.

“Restano forti dubbi – commenta il suo difensore, l’avvocato Valentina Valle – che sia il mio assistito l’autore dei due furti. Valuterò l’appello”, conclude.