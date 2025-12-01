Il 13 dicembre un concerto in piazza Vittoria per celebrare Go 2025

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Grandi artisti come Andrea Prezioso, Sarah Toscano, Gabry Ponte, Mr. Rain, solo per citarne alcuni, capaci di far ballare e cantare un pubblico di tutte le età. Saranno tra i protagonisti del grande concerto in piazza Vittoria in programma sabato 13 dicembre alle 20.30 per celebrare la Capitale europea della Cultura Go 2025, ormai alle battute finali ma che vuole ancora far emozionare goriziani e non.

E ad allietare i presenti ci sarà anche uno show da guardare a testa in su.