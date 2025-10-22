Il 5 dicembre a Gorizia passaggio di consegne tra Capitali europee della Cultura

Laddove tutto era iniziato con la cerimonia d’avvio dell’8 febbraio scorso, il prossimo 5 dicembre si svolgerà anche l’evento ufficiale di passaggio di consegne. Piazza Transalpina infatti ospiterà in quella data il momento in cui Go 2025 lascerà il testimone alle città che saranno Capitali europee della Cultura nel 2026, ossia la finlandese Oulu e la slovacca Trencin. Ad annunciare oggi l’appuntamento, che sancirà anche l’avvio del conto alla rovescia verso la fine di quest’anno davvero unico per Gorizia e Nova Gorica, è stato il sindaco del capoluogo isontino Rodolfo Ziberna: l’iniziativa del 5 dicembre si svolgerà quindi in quello che, dall’inizio alla fine, è stato, è e sarà il cuore della Capitale, piazza Transalpina, che ha ospitato in questi mesi non solo la cerimonia di apertura di Go 2025 alla presenza dei presidenti di Italia e Slovenia Sergio Mattarella e Natasa Pirc Musar, ma decine di altre iniziative di rilievo, dall’arrivo della tappa del Giro d’Italia alla festa interforze delle polizie di ambedue i lati del confine, fino alla gara internazionale di salto con l’asta transfrontaliera, quando per la prima volta nella storia gli atleti hanno preso la rincorsa in uno Stato e sono atterrati in un altro. Non poteva quindi che essere piazza Transalpina a chiudere il cerchio di un anno davvero indimenticabile per il territorio goriziano.