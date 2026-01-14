Il Bearzi dice no al sovradimensionamento del Tempio crematorio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Prosegue la raccolta firme del Comitato Beivars Vive! contro il sovradimensionamento del nuovo Tempio crematorio di Udine, in costruzione in via Emilia accanto al cimitero di Paderno. Alla campagna ha aderito anche l’Istituto Bearzi, che ha espresso il proprio sostegno consentendo l’organizzazione di appuntamenti dedicati alla sottoscrizione della petizione.

Un appoggio importante per il Comitato, che chiede di ridurre di quasi un terzo le cremazioni autorizzate nell’impianto, oggi fissate a 8mila l’anno. Il forno, già a buon punto, dovrebbe essere completato entro febbraio.

Le adesioni raccolte stanno rapidamente crescendo: al momento sono circa 800 e l’obiettivo di raggiungere quota mille firme è ormai vicino. «Il sostegno del Bearzi – sottolinea il vicepresidente del comitato Fabrizio Vicario – rafforza il nostro impegno e dimostra l’attenzione del mondo educativo verso le istanze del territorio». Sono diversi gli appuntamenti in programma per apporre la firma, tutti consultabili sul sito del Comitato Beivars Vive!