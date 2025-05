Il Caf della Cisl va a gonfie vele: la sede di Spilimbergo raddoppia gli spazi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una sede che raddoppia gli spazi per migliorare il servizio offerto. Il Centro di assistenza fiscale della Cisl di Spilimbergo ha ingrandito gli spazi in via Duca D’Aosta. A giustificare l’estensione il numero delle pratiche: nel 2024 i modelli 730 compilati negli sportelli della città del mosaico sono stati 2mila 334. Vale a dire il 10 per cento in più di quelle processati a Pordenone. Percentuali a due numeri anche per il servizio redditi e gli Isee.

Un punto di riferimento importante, gli uffici di Spilimbergo, anche per le comunità montane.

Ed è punto di riferimento anche per gli anziani iscritti alla Fnp.

Un valore aggiunto per Spilimbergo, come testimoniato dal vicesindaco Zavagno.