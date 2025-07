Il Cai di Tolmezzo festeggia i 100 anni del Rifugio De Gasperi

Festa in Val Pesarina per i 100 anni del Rifugio De Gasperi. Stamattina tanti appassionati della montagna si sono dati appuntamento ai piedi delle maestose pareti del Clap per celebrare un secolo di attività del rifugio dedicato ai fratelli Giuseppe, Luigi Calisto e Giovanni Battista De Gasperi, figure simbolo della storia alpina e della Grande Guerra.

Inaugurato nel 1925 a 1767 metri di quota, nelle Dolomiti pesarine al confine tra Friuli e Cadore, è un punto di riferimento dell’Alta Via numero 6 e base per percorsi attrezzati, come la Ferrata dei 50 e le salite al Clap Grande. Durante la giornata di festa, organizzata dalla sezione Cai di Tolmezzo, i presenti hanno potuto trascorrere momenti di condivisione e ripercorre la memoria di un luogo che ha attraversato guerre, ricostruzioni e profonde trasformazioni.

“Il De Gasperi – ha detto il presidente del Cai di Tomezzo Pietro De Faccio – è il cuore della nostre sezione. Abbiamo investito molto per ristrutturarlo, ma c’è ancora da fare. Festeggiare il centenario significa anche progettare il futuro”.