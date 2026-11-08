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Cronaca

Il Cairo, Its Academy di Udine ai 100 anni di scuola salesiana

Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

C’era anche la Its Academy di Udine alla celebrazione dei 100 anni dell’Istituto Tecnico Industriale Salesiano, fondato nel 1926 nel quartiere popolare di Rod El Farag, che ospita oltre mille studenti, un quarto dei quali di sesso femminile. Qui i giovani egiziani, che seguono le lezioni in italiano, in arabo e in inglese, possono conseguire un diploma italiano valido anche nel paese delle piramindi.
E da qui sono usciti 70 giovani egiziani che hanno studiato o stanno frequentando l’istituto superiore udinese. Un legame forte, che ha portato in Egitto la presidente della Fondazione ITS Academy Udine, Paola Perabò, e il referente dell’area tecnica meccatronica, Michele Masone, per celebrare i cento anni della scuola salesiana.
Per il capoluogo friulano, la collaborazione rappresenta un ponte con giovani che scelgono di completare qui la propria preparazione, in settori nei quali le imprese cercano personale specializzato. L’esperienza si inserisce nel collegamento tra istituti tecnici e ITS Academy italiane promosso dal Piano Mattei, con l’obiettivo di avvicinare formazione e lavoro sulle due sponde del Mediterraneo.

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