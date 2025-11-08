  • Aiello del Friuli
Cronaca
L'Arcivescovo Metropolita di Manila ha evidenziato come il capoluogo isontino sia nei pensieri del Papa

Il Cardinale Tagle dice messa a Gorizia: “Città che testimonia fraternità”

Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

C’era una folta rappresentanza di filippini residenti in regione questa mattina nella chiesa dei Cappuccini a Gorizia alla messa celebrata dal Cardinal Luis Antonio Tagle, arcivescovo di Manila nonché volto diventato assai noto durante lo scorso Conclave, durante il quale era dato tra i grandi favoriti per la successione a Bergoglio sul soglio di Pietro. Tagle al termine della funzione religiosa ha salutato i fedeli venuti ad incontrarlo, rivolgendosi anche nella sua lingua madre ai suoi compatrioti, e ha sottolineato come Gorizia sia nei pensieri di Papa Leone XIV.

Tagle nel suo discorso ha evidenziato come sia impressionante la storia della città di Gorizia, definendola…

Non sono infine mancati momenti di umorismo, con il Cardinale che si è rivolto così ai Frati Cappuccini…

