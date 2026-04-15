Il cardiologo: “L’infarto colpisce sempre più giovani”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non è più solo una questione di età. La patologia coronarica e la morte cardiaca improvvisa mostrano una diffusione crescente anche tra i più giovani.

L’abbassamento dell’età media dei pazienti colpiti da eventi cardiovascolari (come l’infarto) è strettamente correlato a stili di vita moderni (ritmi frenetici, fumo e cattive abitudini alimentari) e a patologie metaboliche come diabete ed eccesso di grassi nel sangue.

Accanto ai fattori comportamentali, il cardiologo di Asfo, Alessio Della Mattia, pone l’accento sulle cardiomiopatie e le canalopatie. Si tratta di condizioni geneticamente determinate, che possono manifestarsi improvvisamente, indipendentemente dallo stile di vita, rendendo la diagnosi precoce fondamentale.

È importante saper riconoscere i segnali che il corpo invia, specialmente se si manifestano sotto sforzo o, peggio, a riposo in soggetti già ipertesi o diabetici.