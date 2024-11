Il Castello di Miramare vuol diventare un LEGO, Fedriga in campo

Il Castello di Miramare potrebbe diventare un gioco della Lego. Alla residenza triestina degli Asburgo è dedicato uno degli spazi riservati alle “idee” del sito della Lego (ideas.lego.com) nei quali gli appassionati possono esprimere il proprio apprezzamento e consenso.

Da oggi il progetto, sicuramente affascinante, ha un sostenitore in più: il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

“Il Castello di Miramare – scrive Fedriga in un post pubblicato oggi sui suoi profili social – diventa un progetto LEGO che, con 10.000 voti, potrebbe approdare sugli scaffali di tutto il mondo. Si tratta di un’opportunità unica per far conoscere uno dei simboli più iconici di Trieste, in una veste nuova e coinvolgente. Sostenere questa iniziativa – conclude Fedriga – significa celebrare la bellezza e l’orgoglio della nostra terra. Aiutiamo a trasformare il sogno in realtà! Votiamo tutti per il Castello di Miramare LEGO”.