Il cellulare al volante è la prima causa di incidenti

Non è solo una cattiva abitudine ma una vera e propria emergenza sociale che non conosce confini generazionali. Secondo gli ultimi dati statistici, l’utilizzo dello smartphone alla guida si conferma come la prima causa di incidentalità stradale, superando spesso anche l’eccesso di velocità o l’assunzione di alcol. In occasione della decima edizione di “Uniti per la sicurezza stradale”, oggi, alla Sme di Pordenone, è stato ribadito che la repressione e l’inasprimento delle sanzioni non bastano. La sfida si gioca sul piano della consapevolezza.

INTERVISTA COLASANTO/LASTELLA

L’obiettivo delle istituzioni è utilizzare i ragazzi come “ambasciatori” di legalità.

INTERVISTA BERTOCCI