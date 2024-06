Il cellulare di Patrizia al setaccio della Procura, ma non sarà nominato alcun perito

La Procura di Udine sta passando al setaccio il cellulare con cui Patrizia Cormos, la ragazza travolta venerdì scorso dalla furia del Natisone assieme agli amici Bianca Doros e Cristian Casian Molnar, ha contattato per 4 volte il 112. Tuttavia, non ha nominato alcun perito per l’esame del dispositivo. Il fascicolo con l’ipotesi di reato di omicidio colposo resta dunque senza indagati.

“Al momento – dice il procuratore di Udine Massimo Lia – non è stato nominato alcun perito e credo non ce ne sarà bisogno. A noi interessa preservare il contenuto del cellulare relativamente alle telefonate, ai messaggi e ai filmati riguardanti la tragedia. Sarà sufficiente – conclude – l’opera del laboratorio informatico della procura”.

Continua intanto l’acquisizione delle testimonianze da parte dei carabinieri. Dopo i familiari e i testimoni oculari, saranno sentiti gli specialisti per verificare il rispetto delle procedure di soccorso. Le forze dell’ordine hanno già in mano i tabulati e le conversazioni tra Patrizia e il Nue, oltre alle rotte degli elicotteri interessati dalla vicenda.

Un altro fronte investigativo è quello della cartellonistica. Sulla strada d’accesso all’area del Ponte romano, infatti, erano presenti soltanto il divieto di balneazione e il pericolo di annegamento, ma non quello del rischio di piene improvvise.