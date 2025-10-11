Il centrodestra: De Toni convinca organizzatori a revocare il corteo di martedì

Convincete gli organizzatori del corteo propal del 14 ottobre prima di Italia-Israele a revocare la manifestazione. E’ l’appello del centrodestra udinese all’indirizzo del sindaco Alberto Felice De Toni e alla maggioranza a Palazzo D’Aronco affinché si rendano parte attiva parte attiva per far cancellare la mobilitazione o, in alternativa, a trasformarla in sit-in.

“Se Israele e Hamas sono stati capaci di deporre le armi – dicono i gruppi di minoranza in una nota – i manifestanti siano capaci di deporre megafoni e striscioni. L’ordinanza emanata per la gestione dell’ordine pubblico, con limitazioni, chiusure e divieti, sta accrescendo la preoccupazione di cittadini e commercianti, che temono tensioni, disagi e possibili degenerazioni. Non ha davvero più senso chiedere a Udine – concludono – il sacrificio di venire blindata per cortei che oggi, dopo il miracolo di una tregua che sembrava impossibile, risultano incomprensibili e che causeranno danni economici agli esercenti e limitazioni alla libertà dei cittadini”.

Dal canto suo, il Comitato per la Palestina Udine ha confermato la manifestazione che dovrebbe portare in città circa 10mila persone. “La fine dei bombardamenti – rispondono i promotori, ribadendo l’invito a boicottare la partita – non può essere considerata una garanzia di pace e giustizia, che si raggiungerà solo con la fine dell’occupazione israeliana”.