Il circolo culturale transfrontaliero GoNg compie cinque anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si intitolava “Lustrarci: il nostro primo lustro” l’evento organizzato dal circolo GoNg – acronimo derivante dalle iniziali di Gorizia e Nova Gorica – per festeggiare i primi cinque anni di attività della realtà capace di contare oggi 700 soci prevalentemente da Italia e Slovenia ma non solo: ci sono iscritti infatti addirittura da Brasile e Bulgaria, affascinati dallo spirito transfrontaliero del gruppo con sede in via delle Monache nel capoluogo isontino. GoNg infatti è nato nel febbraio 2020, e mentre il mondo stava per rinchiudersi a causa della pandemia, a Gorizia si decise di aprire un centro capace di valorizzare le varie anime e lingue del territorio: nei primi mesi le attività non poterono che svolgersi esclusivamente online, col format delle presentazioni di libri in videochiamata, ma una volta messo alle spalle il Covid le iniziative del circolo sono sbocciate tra concerti e approfondimenti letterari tra italiano e sloveno, ma non solo. L’obiettivo di GoNg per il futuro è proseguire sulla strada tracciata seguendo i valori della multiculturalità.