Il ‘cold case’ è stato risolto con l’esame del Dna

Il furto in abitazione messo a segno nel 2021 in via Chiavris a Tavagnacco sembrava dovesse rimanere senza colpevole. Invece, grazie a una traccia di sangue e a un esame del Dna, è stato possibile individuare il responsabile. Si tratta di Michele Hudorovic, 28 anni residente nel capoluogo friulano, condannato con il rito abbreviato a 3 anni di reclusione dal giudice Paolo Lauteri del Tribunale di Udine. Il pm aveva chiesto 4 mesi in più.

Stando alle accuse, nel luglio 2021 l’uomo era penetrato nell’abitazione dopo aver scardinato l’ingresso con un’accetta. Da lì aveva portato via un cofanetto pieno di gioielli, orologi e una borsa di Luis Vuitton. Dopo diverso tempo, la vittima ha trovato sul materasso del proprio letto una traccia di sangue non lasciata da lei. Il materiale organico è stato mandato ai Ris di Parma, che hanno individuato il codice genetico di chi lo aveva lasciato, rendendo possibile l’individuazione dell’uomo.