Il Comitato Passons scrive a Mattarella: “No alla casa per minori con precedenti penali”

Il Comitato di cittadini di Passons, frazione del comune di Pasian di Prato, ha deciso di rivolgersi direttamente al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per esprimere la propria contrarietà all’insediamento di una struttura destinata ad accogliere minori con precedenti penali. In una lettera inviata nei giorni scorsi al Quirinale, gli anziani del Comitato manifestano “profonda preoccupazione” per la sicurezza del quartiere e chiedono che “si valuti attentamente l’impatto di tale progetto su una realtà abitativa tranquilla e a forte presenza di persone anziane”. Il progetto ha già sollevato un acceso dibattito nella comunità locale.

In attesa di una risposta dalle istituzioni, il Comitato ha annunciato ulteriori iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica e difendere, come dichiarano, “il diritto a vivere in serenità”.