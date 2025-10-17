  • Aiello del Friuli
venerdì 17 Ottobre 2025
Cronaca

Il Comitato pro Pal dopo il corteo di Udine: "Forza spropositata della polizia"

Giudica positivo il bilancio del corteo di martedì sera
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’ha definita così, Sara, del Comitato per la Palestina di Udine, la reazione delle forze dell’ordine nei confronti del tentativo delle frange più violente del corteo di martedì sera di sfondare il cordone di sicurezza per raggiungere lo stadio dov’era in programma la partita di calcio tra Italia e Israele.

Una tesi, quella di Sara, che segue la denuncia degli osservatori di Amnesty international giunti in Friuli.

Un bilancio più che positivo per i numeri raggiunti dal corteo.

