Il comitato Udine Sicura scende in piazza: corteo silenzioso per la sicurezza

Un corteo silenzioso, che attraverserà la città per chiedere sicurezza. E’ quanto ha deciso di organizzare il Comitato Udine Sicura per lunedì prossimo, con l’autorizzazione della Questura udinese. Da un lato la volontà è quella di ricordare Shimpei Tominaga, vittima della violenza in città, dall’altro anche chiedere di essere ascoltati da parte della giunta, proprio durante il consiglio comunale straordinario indetto per la questione sicurezza.

