Il Comune di Gorizia premia 17 eroi delle forze dell’ordine

C’è chi, come i Carabinieri Maurizio Ledda e Matteo Lizza ed il caporal maggiore della Brigata Pozzuolo del Friuli Vincenzo Di Puoti, è riuscito a salvare la vita di una donna in pericolo, o chi, come i finanzieri Pasquale Grilli, Stefano Lepore e Dmytro Khodak, è stato capace di mettere in sicurezza 11 persone, tra cui due bambini, aiutandoli ad evacuare da alcuni appartamenti a rischio incendio. Ma sono davvero encomiabili tutte le storie dei 17 operatori delle forze dell’ordine di Gorizia premiate in municipio dal Comune per il loro lavoro. Un riconoscimento è andato infatti anche ai poliziotti Maurizio Fabris e Alessandro Tivan, al sovrintendente Igor Zoch e all’assistente Davide Amaro, entrambi della Polizia penitenziaria, al vigile del fuoco Marco Fioretto, al carabiniere scelto Eugenio Serio, agli esponenti della polizia locale goriziana Ecaterina Lavric, Carla Velati, Saverio Giliberto, David Di Giovanna e Andrea Passoni.

ESTER FEDULLO

Il sindaco Rodolfo Ziberna sottolinea la riconoscenza della municipalità a questi operatori della sicurezza. “Hanno salvato vite umane o prevenuto condizioni di pericolo, ci teniamo molto – ha concluso – a questo momento in cui diciamo loro grazie”.