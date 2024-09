Il comune di Lignano ha deciso di ritirare il bando per le nuove concessioni sulle spiagge

Il Comune di Lignano ha deciso di revocare in autotutela i bandi per il rinnovo delle concessioni balneari. Lo rende noto la stessa amministrazione comunale dopo l’incontro di due giorni fa con l’assessore regionale competente Sebastiano Callari il quale aveva lasciato libera scelta alle singole amministrazioni garantendo al contempo il supporto della regione e dell’avvocatura alla luce della pubblicazione del decreto legge nazionale. La sindaca Laura Giorgi ha sottolineato che la scelta del ritiro è condivisa con tutti i gruppi che compongono l’Amministrazione. Attraverso la delibera – aggiunge – viene preso atto, tra l’altro, che a oggi non risulta ancora depositata alcuna offerta e che questo consente di poter ancora intervenire, considerando le sopravvenienze di fatto e di diritto introdotte dal decreto legge». Attualmente il Comune di Trieste ha in ballo il bando per una istanza di parte, Monfalcone non aveva ancora fatto i bandi e mentre per quanto riguarda Grado al momento si dovrebbe procedere con la gara. Il decreto nazionale sposta il termine ultimo per le concessioni al 2027 e prevede, tra le altre cose, degli indennizzi per gli uscenti, Callari ha comunque assicurato che l’obiettivo è andare a gara comunque prima della scadenza. GUARDA IL VIDEO