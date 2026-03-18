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Cronaca
Offese reiterate contro il personale dei servizi sociali

Il comune di Muggia denuncia 16 hater

I fatti risalgono ai giorni dell'omicidio di Giovanni Trame
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’accusa è di diffamazione aggravata sui social network, non delle critiche ma pesanti accuse reiterate su diversi canali. Il Comune di Muggia, guidato da Paolo Polidori, ha deciso di passare ai fatti e portare in tribunale 16 persone. Tutto è scoppiato nei giorni dell’omicidio di Giovanni Trame, il ragazzo di 9 anni ucciso dalla madre, nel mirino dei commenti sono finiti i servizi sociali.

In una nota il Comune, senza mai citare il caso specifico, sottolinea che: «Pur nel rispetto della libertà di espressione, l’Amministrazione ribadisce con fermezza che non possono essere tollerate accuse infondate, insinuazioni o campagne denigratorie che ledono la dignità delle persone e compromettono la fiducia nei servizi pubblici. L’azione intrapresa si rende necessaria per tutelare non solo i singoli lavoratori coinvolti, ma anche l’istituzione nel suo complesso, a garanzia del corretto funzionamento dei servizi e del rispetto delle regole della convivenza civile».

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