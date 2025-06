Il Comune di Udine patrocina la donazione di un mezzo inclusivo per la Comunità Piergiorgio

È stato presentato questa mattina in Piazza Libertà, alla presenza del Vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi e dell’Assessore all’Equità Sociale Stefano Gasparin, il nuovo mezzo attrezzato della Comunità Piergiorgio, una solida e storica realtà del terzo settore cittadino, presidio sociale del quartiere di San Domenico. Si tratta di un veicolo Doblò, completamente accessibile, che sarà utilizzato per il trasporto delle persone con fragilità assistite dalla Comunità.

Il progetto è il risultato concreto di una preziosa sinergia tra pubblico e privato, nata dalla collaborazione tra la Comunità Piergiorgio, l’impresa sociale PMG Italia, che da anni promuove il Progetto di Mobilità Garantita e il Comune di Udine, che ha concesso il patrocinio all’iniziativa. E’ stato possibile coinvolgere diversi soggetti del mondo produttivo locale che hanno deciso di sostenere l’iniziativa attraverso sponsorizzazioni etiche.

Il veicolo, concesso in comodato gratuito alla Comunità Piergiorgio, è stato finanziato tramite la raccolta di spazi pubblicitari sulla carrozzeria, messi a disposizione di imprenditori, artigiani e commercianti locali che hanno scelto di abbinare il proprio marchio a un progetto di solidarietà.

“Oggi – ha dichiarato il Vicesindaco Alessandro Venanzi – valorizziamo la collaborazione tra pubblico, privato e terzo settore come valore concreto per la comunità. Ringrazio la Comunità Piergiorgio che svolge un encomiabile lavoro per la comunità e tutti gli imprenditori locali che hanno creduto in questo progetto”.

“Come Amministrazione comunale siamo quotidianamente al fianco delle realtà che operano sul territorio per sostenere le persone più fragili” ha dichiarato l’Assessore Gasparin. “La Comunità Piergiorgio è da sempre un punto di riferimento prezioso per chi vive una condizione di disabilità o per gli anziani del quartiere. Questo nuovo veicolo rappresenta uno strumento concreto per garantire loro autonomia, vicinanza e dignità”.

Il nuovo veicolo consentirà agli operatori della Comunità Piergiorgio di garantire l’accompagnamento degli utenti a visite mediche, attività sociali, scolastiche o lavorative, migliorando così la qualità della vita di persone con disabilità o con difficoltà motorie per ragioni fisiche, psichiche o sociali.

in foto la donazione del mezzo e il vice sindaco Venanzi e l’assessore Gasparin con la vice presidente della Comunità Piergiorgio Elisa Vidussi