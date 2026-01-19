GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La riforma dell’accesso a Medicina, che ha sostituito il il test d’ingresso con il semestre filtro è fallimentare. Lo ha detto la presidente del Consiglio degli studenti dell’Università di Udine, Elizabeth Moretti, durante l’inaugurazione dell’anno accademico.
“Il tentativo di superare il numero chiuso – ha affermato Moretti – non ha reso il sistema più equo, ma ha favorito un aumento delle iscrizioni alle università private, con conseguente crescita di disuguaglianze, precarietà e disagio per studenti e atenei, chiamati a gestire una complessa organizzazione del semestre”.
Critiche sono poi arrivate dal rappresentante tecnico-amministrativo Loris Menegon che ha denunciato “stipendi bassi, benefit limitati, buoni pasto irrisori e una rappresentanza ridotta negli organi accademici, oltre a un rapporto tra personale amministrativo e docenti tra i più bassi del Triveneto”.
Necessario, per Menegon, aprire “un confronto sulle carenze di organico e sull’età media del personale, puntando su nuove assunzioni per rendere più attrattivo il lavoro amministrativo all’Università, privilegiando la collaborazione rispetto alla competizione”.
Il Consiglio degli studenti Uniud boccia il semestre di Medicina
