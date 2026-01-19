Il Consiglio degli studenti Uniud boccia il semestre di Medicina

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La riforma dell’accesso a Medicina, che ha sostituito il il test d’ingresso con il semestre filtro è fallimentare. Lo ha detto la presidente del Consiglio degli studenti dell’Università di Udine, Elizabeth Moretti, durante l’inaugurazione dell’anno accademico.

“Il tentativo di superare il numero chiuso – ha affermato Moretti – non ha reso il sistema più equo, ma ha favorito un aumento delle iscrizioni alle università private, con conseguente crescita di disuguaglianze, precarietà e disagio per studenti e atenei, chiamati a gestire una complessa organizzazione del semestre”.

Critiche sono poi arrivate dal rappresentante tecnico-amministrativo Loris Menegon che ha denunciato “stipendi bassi, benefit limitati, buoni pasto irrisori e una rappresentanza ridotta negli organi accademici, oltre a un rapporto tra personale amministrativo e docenti tra i più bassi del Triveneto”.

Necessario, per Menegon, aprire “un confronto sulle carenze di organico e sull’età media del personale, puntando su nuove assunzioni per rendere più attrattivo il lavoro amministrativo all’Università, privilegiando la collaborazione rispetto alla competizione”.