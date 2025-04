Il cordoglio delle istituzioni per la scomparsa del Santo Padre

GUARDA IL VIDEO L’On. Walter Rizzetto (FdI), Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati. “Sono profondamente addolorato per la morte di Papa Francesco. Da oggi senza la nostra guida spirituale, tutta la comunità cattolica è più sola. Ricordo la sua umanità e la protezione che rivolgeva ai disabili, ai più vulnerabili, alle persone che soffrono. I suoi insegnamenti, i valori che ha trasmesso saranno il faro che ci guiderà nella nostra quotidianità. Proseguiamo sul percorso della fratellanza e del rispetto tra i popoli, per arrivare alla pace auspicata dal Santo Padre. Fino agli ultimi istanti della sua vita è stato in mezzo ai fedeli, senza risparmiarsi. Un grande dono per tutti noi. Qualche anno fa, parlando della figura di San Giuseppe falegname, ricordo il suo monito ad adoperarsi “per recuperare il valore del lavoro”, affinché “sia ricattato dalla logica del mero profitto e possa essere vissuto come diritto e dovere fondamentale della persona, che esprime e incrementa la sua dignità”. Un’importante attenzione verso tutti i lavoratori. Emozionante è stata la visita di Papa Francesco in Friuli Venezia Giulia lo scorso anno in occasione della 50ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani. Ci mancheranno la sua presenza e la sua gioia”.