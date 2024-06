Il cordoglio di Fedriga: “Grazie a tutti coloro che si sono impegnati per trovare Cristian”

“Una profonda vicinanza alla famiglia di Cristian Molnar, un sentito ringraziamento a tutti gli uomini e le donne che si sono impegnati, senza risparmiare energie, tempo e forze, nella ricerca del giovane disperso da settimane nel

fiume Natisone e alla comunità di Premariacco per la solidarietà dimostrata“.

Sono le parole espresse dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, alla notizia del ritrovamento del corpo del 25enne romeno.

“Ci stringiamo alla famiglia di Cristian con affetto e partecipazione” ha affermato il massimo esponente della Giunta regionale sottolineando l’instancabile impegno dei soccorritori che hanno lavorato senza sosta in queste difficili circostanze “la loro dedizione e il loro coraggio – ha concluso Fedriga – rappresentano un esempio di straordinaria umanità e solidarietà. La nostra comunità è profondamente grata per il loro operato“.