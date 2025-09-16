Il corteo di Udine Sicura sul tavolo della Prefettura

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il corteo organizzato dal Comitato Udine Sicura per venerdì prossimo nel centro storico del capoluogo friulano è finito sul tavolo del Comitato per l’Ordine e la sicurezza, che si è svolto stamattina in Prefettura e che ha parlato anche della partita di calcio Italia- Israele del prossimo 14 ottobre.

Sui contenuti e sull’esito della riunione bocche cucite da parte dei rappresentanti istituzionali, forse anche per concentrarsi sulla sostanza dei fatti ed evitare strumentalizzazioni rispetto a due eventi finiti al centro di accese polemiche politiche.

Da quanto si è riusciti a sapere, il Comitato ha analizzato le modalità di svolgimento del corteo che partirà alle 21 dalla Loggia del Lionello, il suo percorso, la sua durata e soprattutto le misure – ordinarie ed eventualmente straordinarie – da adottare per garantirne lo svolgimento in condizioni di sicurezza e tranquillità.

Il corteo è stato promosso e organizzato dopo l’accoltellamento del giovane imprenditore Gabriele Dusso, in piazza San Giacomo.

E proprio a seguito delle prese di posizione di esponenti politici locali, in un clima non particolarmente disteso, il comitato ha ribadito di essere apartitico e apolitico. “La destra non strumentalizzi e la sinistra sia concreta e non si trinceri dietro vecchie ideologie di partito”, ha ribadito il Comitato Udine Sicura che ha sottolineato che “la sicurezza non è né di destra né di sinistra, ma un diritto universale”.