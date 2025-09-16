  • Aiello del Friuli
mercoledì 17 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Post istigatori e ‘ambiente ultras’, il corteo per la sicurezza ridimensionato...
Super rimonta Juve, Borussia Dortmund acciuffato in extremis
Maltempo in Friuli: alberi caduti e allagamenti
Il corteo di Udine Sicura sul tavolo della Prefettura
Chivu “Sommer non lo cambio, conosco la forza dell’Ajax”
Guterres “Leader mondiali devono agire per la pace”
Fondazione Occorsio, al via la 1^ edizione del Festival della Sicurezza
Juric “Curioso di vedere il Psg, l’Atalanta è pronta”
Piccin non si dimette da assessore, Basso verso il ritiro delle...
Riprende e commenta il lato B di una donna, assolto per...
Cronaca

Il corteo di Udine Sicura sul tavolo della Prefettura

Il Comitato per l'ordine e la sicurezza ha parlato anche della partita Italia Israele del 14 ottobre
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il corteo organizzato dal Comitato Udine Sicura per venerdì prossimo nel centro storico del capoluogo friulano è finito sul tavolo del Comitato per l’Ordine e la sicurezza, che si è svolto stamattina in Prefettura e che ha parlato anche della partita di calcio Italia- Israele del prossimo 14 ottobre.

Sui contenuti e sull’esito della riunione bocche cucite da parte dei rappresentanti istituzionali, forse anche per concentrarsi sulla sostanza dei fatti ed evitare strumentalizzazioni rispetto a due eventi finiti al centro di accese polemiche politiche.

Da quanto si è riusciti a sapere, il Comitato ha analizzato le modalità di svolgimento del corteo che partirà alle 21 dalla Loggia del Lionello, il suo percorso, la sua durata e soprattutto le misure – ordinarie ed eventualmente straordinarie – da adottare per garantirne lo svolgimento in condizioni di sicurezza e tranquillità.

Il corteo è stato promosso e organizzato dopo l’accoltellamento del giovane imprenditore Gabriele Dusso, in piazza San Giacomo.

E proprio a seguito delle prese di posizione di esponenti politici locali, in un clima non particolarmente disteso, il comitato ha ribadito di essere apartitico e apolitico. “La destra non strumentalizzi e la sinistra sia concreta e non si trinceri dietro vecchie ideologie di partito”, ha ribadito il Comitato Udine Sicura che ha sottolineato che “la sicurezza non è né di destra né di sinistra, ma un diritto universale”.

