Il ct Gattuso su Italia-Israele: “Non si respira una bella aria”

“Non si respira una bella aria, ci sono tante pressioni”. Anche il ct azzurro Gennaro Gattuso ha espresso oggi preoccupazione per il match Italia-Israele. “Dirò solo di lavorare bene e cercare di non farsi influenzare. Bisogna farci trovare pronti”.

Il commissario tecnico dell’Italia ha fatto riferimento anche alla scarza affluenza di pubblico allo stadio. “È un dato di fatto che a Udine ci sarà poca gente – ha detto. Capisco e comprendo la preoccupazione. Dico che mi fa male al cuore vedere quanto sta accadendo, però noi questa partita dobbiamo giocarla, altrimenti perdiamo 3-0 a tavolino. Non possiamo dire che l’ambiente è sereno – ha aggiunto Gattuso – dentro lo stadio ci saranno 5.000 persone e fuori 10.000”.

Il ct ha quindi invitato ad un “clima di maggiore entusiasmo” in vista della qualificazione al Mondiale. La Federazione è al lavoro per alcune iniziative solidali ,come contribuire alla Uefa Foundations for Children.